ایک اور پاک بھارت مقابلے کا میدان سجنے کو تیار

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں 14 جون کو ایجبسٹن میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کا سامنا ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے رواں برس انگلینڈ اینڈ ویلز میں شیڈول ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا مکمل شیڈول جاری کردیا ہے۔
12 جون سے 5 جولائی تک جاری ایونٹ میں شریک 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔
گروپ ون میں آسٹریلیا، بھارت، پاکستان، جنوبی افریقا، بنگلادیش اور نیدرلینڈز جبکہ گروپ 2 میں میزبان انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ شامل ہیں۔
افتتاحی مقابلہ 12 جون کو ایجبسٹن میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔
اگلے روز اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں برسر پیکار ہوں گی، دن کا دوسرا مقابلہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقا کے درمیان ہونا ہے جبکہ تیسرا معرکہ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کا ہوگا۔
14 جون کو بنگلادیش اور نیدرلینڈز کے درمیان پہلا میچ شیڈول ہے، دوسرا مقابلہ ایشیائی روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا۔
16 جون کو نیوزی لینڈ اور سری لنکا جبکہ انگلینڈ اور آئرلینڈ مقابل ہوں گے۔ 17 جون کو 3 میچز طے ہیں، پاکستانی ٹیم کا مقابلہ جنوبی افریقا سے ہوگا۔
18 جون کو ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ جبکہ 19 جون کو نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ مدمقابل آئیں گے۔
20 جون کو آسٹریلیا کا مقابلہ نیدرلینڈز، پاکستان کا بنگلادیش اور انگلینڈ کا اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔
پاکستان ٹیم کا چوتھا گروپ میچ 23 جون کو آسٹریلیا سے طے ہے۔ 27 جون کو گرین شرٹس ڈچ ٹیم سے نبرد آزما ہوں گی۔
سیمی فائنلز 30 جون اور 2 جولائی کو کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل 5 جولائی کو لارڈز میں رکھا گیا ہے۔
ہر گروپ سے ابتدائی 2 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی۔