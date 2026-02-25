ایک اور پاک بھارت مقابلے کا میدان سجنے کو تیار

ایونٹ کے سیمی فائنلز 30 جون اور 2 جولائی کو کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل 5 جولائی کو لارڈز میں رکھا گیا ہے

اسپورٹس ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں 14 جون کو ایجبسٹن میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کا سامنا ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے رواں برس انگلینڈ اینڈ ویلز میں شیڈول ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا مکمل شیڈول جاری کردیا ہے۔

12 جون سے 5 جولائی تک جاری ایونٹ میں شریک 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

گروپ ون میں آسٹریلیا، بھارت، پاکستان، جنوبی افریقا، بنگلادیش اور نیدرلینڈز جبکہ گروپ 2 میں میزبان انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ شامل ہیں۔

افتتاحی مقابلہ 12 جون کو ایجبسٹن میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔

اگلے روز اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں برسر پیکار ہوں گی، دن کا دوسرا مقابلہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقا کے درمیان ہونا ہے جبکہ تیسرا معرکہ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کا ہوگا۔

14 جون کو بنگلادیش اور نیدرلینڈز کے درمیان پہلا میچ شیڈول ہے، دوسرا مقابلہ ایشیائی روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا۔

16 جون کو نیوزی لینڈ اور سری لنکا جبکہ انگلینڈ اور آئرلینڈ مقابل ہوں گے۔ 17 جون کو 3 میچز طے ہیں، پاکستانی ٹیم کا مقابلہ جنوبی افریقا سے ہوگا۔

18 جون کو ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ جبکہ 19 جون کو نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ مدمقابل آئیں گے۔

20 جون کو آسٹریلیا کا مقابلہ نیدرلینڈز، پاکستان کا بنگلادیش اور انگلینڈ کا اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔

پاکستان ٹیم کا چوتھا گروپ میچ 23 جون کو آسٹریلیا سے طے ہے۔ 27 جون کو گرین شرٹس ڈچ ٹیم سے نبرد آزما ہوں گی۔

سیمی فائنلز 30 جون اور 2 جولائی کو کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل 5 جولائی کو لارڈز میں رکھا گیا ہے۔

 ہر گروپ سے ابتدائی 2 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |

متعلقہ

Express News

شاہین شاہ آفریدی کا ٹی20 کرکٹ میں پاکستان کیلئے ریکارڈ

Express News

اطالوی کرکٹ بورڈ جنسی ہراسانی کے الزامات کی زد میں

Express News

پشاور کو قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دیکر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: شاہد آفریدی نے انگلینڈ کیخلاف پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو نکال دیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کیخلاف میچ میں انگلینڈ 4 اسپنرز کو میدان میں اتارے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو