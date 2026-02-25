پی ایس ایل برانڈ پارٹنرشپ رائٹس تاریخی بلندی کو چھوتے ہوئے نئے دور میں داخل

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے برانڈ پارٹنرشپ رائٹس تاریخی بلندی کو چھوتے ہوئے نئے دور میں داخل ہوگئے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے برانڈ پارٹنرشپ حقوق کی چار سالہ مدت (2026 تا 2029) کے لیے بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔
یہ معاہدہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 سے نافذ العمل ہوگا۔
بورڈ کے مطابق برانڈ پارٹنرشپ میں چھ کیٹیگری رائٹس اور ایک امپائر برانڈنگ رائٹ شامل ہے۔
شفاف طریقہ کار کے تحت مالی بولی کھولنے سے قبل ریزرو پرائس کا اعلان کیا گیا تھا، جسے ٹرانس گروپ ایف زیڈ ای نے نمایاں طور پر عبور کرتے ہوئے حقوق حاصل کر لیے۔
پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ لیگ کی تاریخ کی ریکارڈ ڈیل ہے، جس کی مالیت 2016 میں شروع ہونے والے افتتاحی ایڈیشن کے مقابلے میں 1226 فیصد زیادہ ہے۔
ٹرانس گروپ کے گروپ ڈائریکٹر راؤ عمر ہاشم نے کہا کہ ان کی کمپنی لیگ کے نئے دور میں پی سی بی کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی اور پاکستان کرکٹ کی ترقی میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔
پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے اس پیش رفت کو لیگ برانڈ پر اعتماد کا اظہار قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سیزن میں پہلی بار آٹھ ٹیمیں دو نئے وینیوز سمیت ملک بھر میں ایکشن میں نظر آئیں گی۔