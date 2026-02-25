اسلام آباد:
برطانیہ نے پاکستانی سیاحوں کے لیے نیا ای ویزا سسٹم متعارف کروادیا، اب پاسپورٹ پر اسٹیکر نہیں لگے گا بلکہ ویزا کی تصدیق ای میل کے ذریعے کی جائے گی۔
پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس نئے سسٹم کے ذریعے پاکستانی زائرین برطانیہ کے ویزا کی درخواست آن لائن جمع کرائیں گے اور بایو میٹرک کے لیے ویزا ایپلی کیشن سینٹر جائیں گے لیکن انہیں اپنے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے دوبارہ ویزا سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ اس نظام کے تحت کامیاب درخواست گزاروں کو ویزا کا ڈیجیٹل ریکارڈ فراہم کیا جائے گا جو ان کے "UK Visas and Immigration" اکاوٴنٹ کے ذریعے دستیاب ہوگا اس کا مقصد امیگریشن کی حیثیت کو مزید محفوظ اور قابل رسائی بنانا ہے اور دستاویزات کے گم ہونے یا خراب ہونے کے امکانات کو کم کرنا ہے۔
ہائی کمشنر کے مطابق علاوہ ازیں درخواست دہندگان کو ویزا کی حیثیت ثابت کرنے کے لیے ایک ’’شیئر کوڈ‘‘ فراہم کیا جائے گا جس کا استعمال وہ سرحدی چیک پوائنٹس اور دیگر مقامات پر کر سکیں گے۔
برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اس تبدیلی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے برطانیہ کا سفر اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے اس نئے سسٹم سے وقت کی بچت ہوگی اور اس کا استعمال انتہائی سادہ اور محفوظ ہو گا۔
یہ تبدیلی طالب علموں اور ورک ویزا کے درخواست دہندگان کے لیے گزشتہ سال کامیابی سے متعارف کروائی گئی تھی۔ اس نئے سسٹم کا فائدہ اٹھانے کے بعد درخواست دہندگان کو پاسپورٹ وصول کرنے کے لیے دوبارہ ویزا سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
برطانوی حکومت نے اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ ویزا ایجنٹس کا استعمال نہ کیا جائے اور درخواست گزار صرف gov.uk ویب سائٹ پر اپنی درخواست جمع کروائیں،اس نئے ای ویزا سسٹم کے متعارف ہونے سے برطانیہ کا سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا کے حصول کی عمل میں مزید سہولت اور تیز رفتار ہوگی۔