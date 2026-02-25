وزیراعظم کی وزیراعلیٰ سندھ سے ملاقات، صوبے کے ترقیاتی منصوبوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی

پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی ہے، اتحادیوں کے تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے، وزیراعظم

اسٹاف رپورٹر February 25, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیراعظم سے وزیرِاعلیٰ سندھ نے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں شہباز شریف نے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرادی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ملاقات میں وزیرِاعلیٰ سندھ نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیشرفت کے حوالے سے وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔

وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں تاکہ عوامی فلاح کے منصوبوں میں تیزی لائی جا سکے۔

وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے اور مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت قومی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ناگزیر ہے۔

وزیراعظم نے مخلوط حکومت کے ایک اہم اتحادی کے طور پر سندھ کی قیادت کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مضبوط روابط سے جمہوری نظام کو تقویت ملے گی اور عوام کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔

ملاقات میں سندھ کے سیاسی امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی جب کہ ملاقات میں نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال اور مشیرِ وزیرِ اعظم رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

 Feb 25, 2026 02:24 PM |
دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو