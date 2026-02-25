کالعدم تنظیم فتنتہ الہندوستان کا دہشت گرد کراچی سے گرفتار

گرفتار دہشت گرد کا تعلق کالعدم تنظیم  بی ایل اے سے ہے جن کے تانے بانے پڑوسی ملک سے ملتے ہیں

اسٹاف رپورٹر February 25, 2026
سی ٹی ڈی اورحساس ادارے نےضلع ملیرمیں مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے کالعدم تنظیم فتنتہ الہندوستان کے دہشت گرد کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں بارودی مواداورخود کش جیکٹ کا مواد برآمد کرلیا۔

رپورٹ کےمطابق کاؤنٹرٹیررازم ڈیپارٹمنٹ اورحساس ادارے نے ضلع ملیرمیں انفارمیشن بیسڈ مشترکہ آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم بی ایل اے فتنتہ الہندوستان کے دہشت گرد عصمت اللہ ولد عبدالرحیم  کو گرفتارکرکے شہر میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بتایا اوربڑی تعداد میں بارودی مواد اورخود کش جیکٹ کا مواد برآمدکرلیا۔

ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتاردہشت گرد سے برآمد کیے جانے والے بارودی مواد میں ایک خود کش جیکٹ، 2 ہینڈ گرنیڈ، بارودی مواد، بال بیرنگ اور آہنی کیل، پرائما کارڈ اور ایکسپلوزوبکس  شامل ہے۔

ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گرد کا تعلق کالعدم تنظیم  بی ایل اے سے ہے جن کے تانے بانے پڑوسی ملک سے ملتے ہیں اورپڑوسی ملک سے ٹارگٹ ملنے پر دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں۔

ترجمان نے بتایا کہ گرفتارملزم کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغازکردیا گیا دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں۔
