ہم جسے ’ثبوت‘ سمجھتے ہیں، وہ کبھی کبھی منتخب سچ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر کوئی دوا تجویز کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ ’ثبوت پر مبنی‘ ہے۔ یعنی سائنسی ٹرائلز سے ثابت شدہ ہے کہ یہ دوا موثر اور محفوظ ہے۔ لیکن کئی آزاد تحقیق، مشہور جرنلز اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام اب بہت حد تک مخدوش ہوچکا ہے۔
بڑی ادویہ ساز کمپنیاں پیسہ دے کر تحقیق، سائنسی رسالوں اور ڈاکٹروں کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ مریضوں کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو درحقیقت زیادہ موثر نہیں ہوتیں یا نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ ایک بڑی مثال افسردگی کی ادویات (ڈپریشن کی گولیوں) کی ہے۔
2008 میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک اہم تحقیق میں بتایا گیا کہ 74 ٹرائلز میں سے، جنہیں امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے مثبت سمجھا تھا ان میں سے تقریباً سب ٹرائلز کی رپورٹس شائع ہوئیں۔ لیکن منفی یا مشکوک رزلٹس والے ٹرائلز کی رپورٹس زیادہ تر چھپا دی گئیں۔ نتیجہ؟
شائع شدہ مقالوں سے لگتا تھا کہ 94 فیصد ٹرائلز مثبت ہیں جبکہ حقیقت میں صرف 51 فیصد مثبت تھے۔ اس طرح ان ادویات کی اثر انگیزی 32 فیصد زیادہ دکھائی گئی۔ 2022 میں اسی تحقیق کی اپ ڈیٹ میں بھی بتایا گیا کہ یہ تعصب اگرچہ تھوڑا کم ہوگیا ہے لیکن اب بھی موجود ہے۔
ایک اور بڑی تحقیق (2003 ۔ بی ایم جے) نے دیکھا کہ جب دوا کی کمپنی خود ٹرائل کرتی ہے تو مثبت نتیجہ نکلنے کا امکان چار گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 2023 کی ایک حالیہ اسٹڈی میں دنیا کے سب سے زیادہ حوالہ دیے جانے والے کلینیکل ٹرائلز کا جائزہ لیا گیا تو 89 فیصد انڈسٹری فنڈڈ ٹرائلز کمپنی کے حق میں نکلے۔
دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹرائل رجسٹریشن لازمی ہونے سے پہلے (2000 سے پہلے) مثبت نتائج 57 فیصد آتے تھے۔ جب رجسٹریشن لازمی ہوئی تو یہ صرف 8 فیصد رہ گئے۔ یعنی پہلے منفی نتائج آسانی سے آنکھوں سے اوجھل رکھے جاتے تھے۔ اب سائنسی جرنلز (رسالوں) کا حال دیکھیے۔
لانسٹ جرنل کی 41 فیصد آمدنی ادویاتی کمپنیوں سے آرٹیکلز کے ری پرنٹس (دوبارہ چھاپنے) سے آتی ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی بھی بڑی آمدنی اسی سے ہے۔ یعنی جو آرٹیکل کمپنی کے حق میں ہو وہ زیادہ پیسہ دے کر اسے شائع کروا لیتی ہے۔ جرنل کے ایڈیٹرز بھی اس میں شامل ہیں۔ 2017 کی ایک تحقیق میں 52 بڑے جرنلز کے 50.6 فیصد ایڈیٹرز کو دوائی کمپنیوں سے پیسہ ملا۔
حالیہ اسٹڈیز میں وہ لوگ جو آرٹیکلز چیک کرتے ہیں (پیئر ریویورز)، ان میں سے بھی 59 فیصد سے زیادہ کو انڈسٹری سے لاکھوں ڈالر مل چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا ادویاتی انڈسٹری تعلق بھی عام ہے۔ تقریباً 94 فیصد ڈاکٹروں کا دوائی کمپنیوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کانفرنسز، فیس یا تحائف کی شکل میں۔ اس مسئلے کو خود جرنلز کے سابق ایڈیٹرز نے بھی تسلیم کیا ہے۔
نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کی سابق ایڈیٹر ڈاکٹر مارسیا اینجل کا کہنا ہے کہ ’’اب کلینیکل ریسرچ پر یقین کرنا مشکل ہوگیا ہے۔‘‘ لانسٹ کے ایڈیٹر رچرڈ ہارٹن نے 2015 میں لکھا کہ ’’سائنسی ادب کا شاید آدھا حصہ جھوٹا ہے۔‘‘
اب تک یہ واضح ہے کہ ثبوت پر مبنی ادویات کا نظام جب تک آزاد اور شفاف نہیں ہوتا ہمیں اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام آدمی کے لیے کیا لکھوں، بس اگلی بار جب ڈاکٹر کوئی نئی مہنگی دوا لکھیں تو پوچھیں کہ یہ کس آزاد تحقیق پر مبنی ہے۔
دوسری رائے ضرور لیں۔ اپنی صحت کا بہترین خیال خود رکھیں۔ متوازن کھانا، روزانہ ورزش، تناؤ کم کرنا اور سگریٹ، شراب سے پرہیز۔ یہ پرانی چیزیں اب بھی سب سے محفوظ اور موثر ہیں۔ آخری لائن یاد رکھیے جب منافع اور مریض روبرو ہوں تو احتیاط لازمی ہے۔
