نیویارک میں قوالی کی محفل سجا دی گئی؛ ظہران ممدانی بھی جھوم اُٹھے؛ ویڈیو وائرل

نیویارک کے پہلے مسلم میئر ظہران ممدانی نے قوالی کی ایک روح پرور محفل میں شرکت کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ظہران ممدانی اپنی اہلیہ راما دواجی کے ہمراہ نیویارک میں منعقدہ قوالی کی محفل میں نہایت خوشگوار و قلبی سکون کے عالم میں موجود ہیں۔
محفل کے دوران وہ نہ صرف قوالیوں کو توجہ اور انہماک سے سن رہے ہیں بلکہ وجدانی کیفیت میں تالیاں بجاتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جس سے ان کی قوالی سے لگاؤ اور پسندیدگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔
قوالی کی اس تقریب میں ظہران ممدانی کے ساتھ دیگر مذاہب کے ماننے والے اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی جس سے مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور روحانی وابستگی کی خوبصورت مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
خیال رہے کہ قوالی برصغیر کی صوفیانہ روایت کی ایک علامت ہے جو محبت، امن اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔
ایک اہم عوامی شخصیت کی ایسی محفل میں شرکت مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان احترام اور قربت کو ظاہر کرتی ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اس عمل کو دلوں کو جوڑنے والا لمحہ اور مذہبی ہم آہنگی کی عملی تصویر قرار دیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ظہران ممدانی کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ افطاری میں شریک نظر آئے تھے۔