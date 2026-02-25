پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، جس کے مطابق صوبے میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی ہوگی

عمران اصغر February 25, 2026
فوٹو: فائل

پنجاب بھر میں ڈرونز کے ذریعے سیکیورٹی میں خلل ڈالنے کے خدشات کے پیش نظر صوبہ بھر میں 30 دن کے لیے آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد کردی گئی۔

محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے تحت آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر 30 دن کے لیے پابندی عائد کر دی ہے اور اس سلسلے میں جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت پنجاب نے سکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت ہے، قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں۔

محکمہ داخلہ کے نوٹیفکیشن کے بعد راولپنڈی انتظامیہ نے ڈرونز پر پابندی عمل درامد کا پلان تشکیل دے دیا ہے۔

راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ راولپنڈی میں تمام بلند عمارتیں، اہم مقامات، میٹرو ٹریک سے ڈرونز کی موجودگی مانیٹر کی جائے گی۔
