مولا جٹ نے دل جیت لیا! امریکی اداکارہ فواد خان اور ماہرہ خان کی دیوانی نکلیں

ویب ڈیسک February 25, 2026
پاکستانی نژاد امریکی اداکارہ مولا جٹ کی مداح نکلیں

پاکستانی فلم مولا جٹ نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی دھاک بٹھا دی جس نے امریکی اداکارہ کا دل بھی جیت لیا۔

ایک حالیہ انٹرویو میں پاکستانی نژاد امریکی اداکارہ سمعیہ حسن نے انکشاف کیا ہے کہ جب انھوں نے امریکا کے ایک سنیما میں فلم دی لیجنڈ آف مولاجٹ دیکھی تو وہ فواد خان اور ماہرہ خان کی اداکاری کی مداح بن گئیں۔

ایک دلچسپ سوال پر سمعیہ حسن نے بتایا کہ امریکا میں بالی ووڈ فلمیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں لیکن پاکستانی ڈراموں کی اپنی الگ پہچان ہے۔ ڈراما کیس نمبر 9 میں صبا قمر کی اداکاری لاجواب تھی۔

جنگ ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو میں سمعیہ حسن نے مزید بتایا کہ مولا جٹ فلم کی کہانی جاندار اور ڈائیلاگز شاندار تھے۔ پوری فلم میں کہیں بوریت کا احساس نہیں ہوا۔

انھوں نے فواد خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اداکاری نے مجھے بے حد متاثر کیا، جبکہ ماہرہ خان کی اداکاری نے فلم کو ایک الگ ہی وقار بخشا۔

سمعیہ حسن کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکا میں رہتی ہیں، مگر دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ مجھے اپنے ملک کی ثقافت سے پیار ہے۔

انھوں نے یہ بھی بتایا کہ معروف ہدایتکار ندیم بیگ ان کے مینٹور ہیں اور انہی کے ایک پراجیکٹ میں کام کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں۔

جس میں ان کے ساتھ اداکارہ کبریٰ خان اور موسیقار شجاع حیدر بھی مختلف کرداروں میں جلوہ گر ہوں گے۔

 

 
