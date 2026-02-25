شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

رشمیکا اور وجے کی جوڑی کو امیر ترین نوجوان جوڑی قرار دیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک February 25, 2026
رشمیکا اور وجے ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی امیر ترین نوجوان جوڑی بن گئی

ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور جوڑی رشمیکا منڈانا اور وجے دیوراکونڈا کل یعنی 26 فروری کو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔

پریمی جوڑے نے اپنی شادی کو خصوصی طور پر ’ویروش ویڈنگ‘ کا نام دیا ہے اور تقریب اراؤلی پہاڑیوں میں واقع دی مینٹوز میں ہوگی۔

شادی کی تقریب نجی نوعیت کی ہے اور تقریباً 100 مہمانوں کی شرکت متوقع ہے جس میں فلمی دنیا کی بڑی شخصیات کی بجائے چند سیاستدان اور ہدایتکار مدعو ہیں۔

تاہم دونوں کی شادی سے قبل ہی اس جوڑے کو ساؤتھ انڈین کی امیر ترین جوڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ جس میں کتنی سچائی ہے اس کا اندازہ مندجہ ذیل تفصیلات سے لگایا جا سکتا ہے۔

رشمیکا منڈانا جنوبی بھارت کی سب سے زیادہ معاوضہ یعنی 4 کروڑ فی فلم لینے والی اداکاراؤں میں شامل ہیں۔ ان کی مجموعی دولت تقریباً 66 کروڑ روپے ہے۔

فلموں کے علاوہ برانڈ انڈورسمنٹ اور خوشبو کے برانڈ سے آمدنی اضافی ہے۔ ان کی جائیدادیں بنگلورو، حیدرآباد، ممبئی، گوا اور کورگ تک پھیلی ہوئی ہیں۔

رشمیکا کا کورگ میں واقع ولا کی مالیت ہی تقریباً 8 کروڑ روپے بنتی ہے جب کہ ان کے پاس رینج روور اسپورٹ، آڈی کیو تھری اور مرسڈیز بینز جیسی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں۔

ان کے ہونے والے شوہر وجے دیوراکونڈا بھی جنوبی بھارت کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔

وجے کی مجموعی دولت 66 سے 70 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے اور وہ فی فلم اوسطاً 3 سے 5 کروڑ روپے لیتے ہیں۔

رشمیکا کی طرح وجے کو بھی برانڈ انڈورسمنٹ اور سوشل میڈیا سے آمدنی حاصل ہوتی ہے حیدرآباد کے پوش علاقے جوبلی ہلز میں تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کا بنگلہ بھی ہے۔

وجے بھی رشمیکا کی طرح گاڑیوں کے شوقین ہیں اور ان کے پاس اس وقت بھی بی ایم ڈبلیو، فورڈ مستنگ، رینج روور ہیں۔

اس کے علاوہ وجے ایک نجی طیارہ بھی رکھتے ہیں جس کی مالیت تقریباً 30 کروڑ روپے ہے۔

جوڑے کی مشترکہ دولت 130 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے جس کے باعث یہ جوڑی ٹالی وڈ کی سب سے امیر نوجوان جوڑیوں میں شامل ہو گئی ہے۔

 

 
