ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کے بچی پر خاموشی؟ دلخراش ویڈیو نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا

فرانس میں کیوبا کے سفارتخانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس نے دنیا کو آئینہ دکھا دیا۔
دنیا بھر میں سوشل میڈیا اس وقت ایک چونکا دینے والی ویڈیو نے تہلکہ مچادیا تھا جس میں ماں سے محروم ایک بندر کو کھلونا بندر کو ماں سمجھ کر لپٹے رہتے دکھایا گیا تھا۔
جس پر دنیا بھر سے رنج و الم کا اظہار کیا گیا تھا تاہم اب فرانس میں کیوبا کے سفارتخانے نے عالمی برادری کی اس دکھاوے کی ہمدردی کو کھلے لفظوں میں شرمناک قرار دیا۔
کیوبن سفارتخانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ جس کے پہلے حصے میں جاپان کے ایک چڑیا گھر میں موجود پنچ نامی ننھے بندر کو دکھایا گیا ہے۔
ماں کی ممتا سے محروم یہ بندر ایک کھلونے کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ اس منظر نے دنیا بھر کے صارفین کو جذباتی کر دیا اور ہر طرف ہمدردی کے پیغامات کی بھرمار ہو گئی۔
مگر اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ یہاں غزہ کی ایک معصوم بچی دکھائی دیتی ہے، جو اسرائیلی بمباری میں اپنے گھر اور اہلِ خانہ کو کھونے کے بعد ملبے کے ڈھیر پر کھڑی، اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے خاموشی سے درد سہہ رہی ہے۔
کیوبن سفارتخانے نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ دنیا ایک بندر کے کھلونے سے لپٹنے پر رو پڑتی ہے لیکن غزہ میں ہزاروں یتیم بچوں کے دکھ کو نظر انداز کر دیتی ہے جن کے خاندان اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔
سفارتخانے نے اس رویے کو اپنی من مرضی کی ہمدردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تضاد انسانیت کے دعوؤں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔