کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 زخمیوں سمیت 4 ڈاکو گرفتار

کراچی:
شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں کے دوران 3 زخمیوں سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ اسلحہ اور چھینا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق سچل تھانے کی حدود میں سپرہائی وے جمالی پل کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔
گرفتار ملزمان کی شناخت یاسر اور طحہٰ کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، چھینے گئے موبائل فونز اور موٹرسائیکل برآمد کر لی۔
دوسری کارروائی میں اقبال مارکیٹ پولیس نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکو گرفتار کیے گئے۔
ایک زخمی ملزم فضل محمد کو علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرا ملزم شوکت خان کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے ایک پستول، چھینے گئے موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔