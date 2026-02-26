شاہین کو اپنی ٹیم میں شامل نہ کرکے غصہ دلایا، تو اس نے پرفارم کردیا، شاہد آفریدی

شاہین کے دماغ کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، کچھ لوگوں کی انا کو اسی طرح مارنا پڑتا ہے، شاہد آفریدی

اسپورٹس ڈیسک February 26, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے شاہین  شاہ آفریدی کو اپنی ٹیم سے ڈراپ کرکے غصہ دلایا تو اس نے پرفارم کردیا۔

نجی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ شاہین آفریدی میری پلیئنگ الیون میں شامل نہیں تھے لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس سے کام کیسے لیا جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ شاہین کو غصہ دلایا کہ سارے تو کہہ ہی رہے ہیں اب ذرا سسر کہہ کر دیکھے تو اسے غصہ آئے گا اور ایسا ہی ہوا ہے۔

شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ اگلے میچ کا مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس میں بھی شاہین کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کروں گا۔

سابق کپتان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کی انا کو اسی طرح مارو، شاہین کے دماغ کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کل اس نے پرفارم کرلیا تو ایسی باتیں کررہا ہوں لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بھی بتا دیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کی ٹیم میں شاہین نہیں ہیں تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا میچ میں دیکھنا، اس کو جو بھی میچ ملے گا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔

شاہد آفریدی نے کہا کہ میں نے شاہین آفریدی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور یہاں بھی میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیل گیا۔
