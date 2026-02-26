راولپنڈی میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا شخص گرفتار

گوجر خان پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا

February 26, 2026
راولپنڈی میں گوجر خان پولیس کی کارروائی میں چند روز قبل 20 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار کرلیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مدعی مقدمہ کا کہنا تھا کہ ملزم نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہو کر میری بیٹی کو نشانہ بنایا۔

گوجر خان پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا، متاثرہ لڑکی کا میڈیکل پراسس کروایا گیا ہے۔

ایس پی صدر انعم شیر کا کہنا ہے کہ زیر حراست شخص کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ خواتین بچوں سے زیادتی ،تشدد، ہراسمنٹ میں ملوث افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔
