کراچی کے علاقے گلشن اقبال پولیس لکھ پتی فقیر کو گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق گلشن اقبال پولیس نے راشد منہاس روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے گدا گر کو گرفتار کیا جس کی شناخت اکبر کے نام سے ہوئی۔
کارروائی کے دوران فقیر کے قبضے سے ایک لاکھ روپے سے زائد کی نقدی برآمد ہوئی جن میں 10، 100، 500 اور ہزار کے کرنسی نوٹ تھے اور یہ شاپنگ بیگس میں بھرے ہوئے تھے۔
پولیس کے مطابق گداگر کراچی کے علاقے لانڈھی کا رہائشی ہے جبکہ یہ بھیک مانگنے کیلیے گلشن اقبال آیا تھا۔
پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم رمضانوں کے دنوں میں کمائی گئی جبکہ اس میں سے کئی ہزار خرچ بھی ہوئے ہیں۔