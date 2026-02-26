امریکا کی ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے جنگ کی دھمکیوں اور خطے میں بھرپور فوجی طاقت جمع کرنے کے عمل نے عالمی تشویش کو جنم دیا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے جائز حقوق، قومی مفادات اور استحکام کے تحفظ میں ایران کی حکومت اور عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ چین ہمیشہ سے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کا حامی رہا ہے اور عالمی معاملات میں دھمکیوں یا طاقت کے استعمال کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔
انھوں نے اپیل کی کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ چین ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
خیال رہے کہ امریکا نے جوہری مذاکرات کے لیے ایران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑہ خطے میں اتار دیا ہے۔
پرتگال میں موجود امریکی ایئر بیس کے طیاروں نے بھی ایران کی جانب پوزیشنز سنبھال لی ہیں جب کہ پہلے ہی ایک اور بحری بیڑہ بحرالکاہل میں موجود ہے۔
صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے 10 سے 15 کے اندر جوہری مذاکرات پر آمادگی ظاہر نہیں کی تو بڑا حملہ کردیں گے۔
ادھر اسرائیل نے بھی لبنان کو دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کو ایران کی حمایت میں امریکا کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے سے روکے ورنہ سنگین نتائج نکلیں گے۔