اسلام آباد: پاکستان نے تیل و گیس تلاش کے لیے گیارہ آنشور بلاکس ایوارڈ کردیے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پیٹرولیم کنسیشن معاہدوں اور ایکسپلوریشن لائسنسز پر دستخط کی تقریب میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے شرکت کی۔
ان معاہدوں سے تیل و گیس تلاش میں اگلے تین سال میں 8.66 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور 276 ملین روپے سماجی بہبود میں خرچ کیے جائیں گے۔
یہ بلاکس او جی ڈی سی ایل، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، ماڑی انرجیز، پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ اور پرائم گلوبل انرجیز کو ایوارڈ کیے گئے۔
وزیر توانائی علی پرویز ملک نے کہا کہ معاہدوں پر دستخط حکومت کی مقامی وسائل کی تلاش اور سرمایہ کاری راغب کرنے کی کوششوں میں اہم سنگِ میل ہے، معاہدوں پر دستخط پاکستان کے اپ اسٹریم شعبے کی صلاحیت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت ایکسپلوریشن سرگرمیوں کے لیے مستحکم سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے، اس سرمایہ کاری سےروزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ایوارڈ کیے گئے بلاکس میں بلوچستان کے آٹھ، سندھ کے دو اور پنجاب کا ایک بلاک شامل ہے۔