لاہور:
محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر تھریٹ الرٹ جاری کردیا۔
محکمہ داخلہ کی جانب جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ فتنۃ الخوارج کا کمانڈر تین خودکش بمباروں سمیت لاہور پہنچ گیا۔
تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ‘مصدقہ ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ فتنۃ الخوارج کا کمانڈر آصف عمر نے 25 فروری سے 3 مارچ 2026 کے دوران لاہور میں پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر دہشت گردی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی ہے’۔
محکمہ داخلہ نے آگاہ کیا ہے کہ ‘مذکورہ کمانڈر 3 خودکش بمباروں کے ہمراہ وادی تیراہ کے راستے لاہور پہنچ چکا ہے، جنہیں افغانستان کے علاقے پکتیکا میں تربیت دی گئی ہے’۔
مزید بتایا گیا ہے کہ ‘لاہور سے تعلق رکھنے والے 3 سے 4 مقامی سہولت کار اس تشکیل کی معاونت کر رہے ہیں اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ عناصر نے اہداف کی ریکی مکمل کرلی ہے اور خودکش جیکٹس، اسلحہ، بارودری مواد اور ایک رکشہ بھی حاصل کرلیا ہے’۔
تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ‘بارود سے بھری گاڑی VBIED کے طور پر استعمال کیا جائے گا’۔
محکمہ داخلہ نے مزید بتایا ہے کہ ‘ہدایت کی جاتی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی ناخوش گوار واقعے سےبچنے کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور چیکنگ کی اشد ضرورت ہے’۔