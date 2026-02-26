آسمان پر 6 سیاروں کی پریڈ کا حیران کن منظر آج نظر آئے گا

یہ سیارے ایک قطار میں آئیں گے جسے planetary parade کا نام دیا جاتا ہے

صفدر رضوی February 27, 2026
facebook whatsup

نظام شمسی میں گردش کرنے والے سیاروں میں سے 6 سیارےایک قطار میں آرہے ہیں جو بیک وقت سطح زمین سے بھی نظر آئیں گے۔

یہ سیارے ایک قطار میں آئیں گے جسے planetary parade کا نام دیا جاتا ہے یہ دلچسپ اور حیران کن فلکیاتی منظر ہفتہ 28 فروری سے شروع ہوگا جو مارچ کے آغاز تک جاری رہے گا اور پاکستان میں بھی یہ فلکیاتی منظر بغیر ٹیلی اسکوپ کے ہفتے کی شام غروب آفتاب کے بعد دیکھا جاسکے گا 6 میں سے 4 سیاروں کا نظارہ بغیر کسی ٹیلی اسکوپ کے ممکن ہوگا جامعہ کراچی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق 28 فروری کو چھ سیارے  عطارد، زہرہ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون  شام کے آسمان میں نظر آئیں گے۔

جس سے ایک نایاب "سیاروی پریڈ" (Planetary Parade) کا منظر بنے گا اس فلکیاتی نظارے کو دیکھنے کا بہترین وقت غروبِ آفتاب کے تقریباً 30 منٹ بعد ہوگا جب یہ سیارے مغرب سے مشرق تک آسمان میں پھیلے ہوئے ہوں گےڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق بغیر ٹیلی اسکوپ کے یا ننگی آنکھ سے نظر آنے والے سیاروں میں عطارد، زہرہ، زحل اور مشتری شامل ہونگے جبکہ دوربین یا ٹیلی اسکوپ کے ذریعے نظام شمسی کے ساتویں اور آٹھویں سیارے بالترتیب یورینس اور نیپچون کو بھی دیکھا جاسکے گا 

انھوں نے بتایا کہ سیاروی پریڈ نامی اس نایاب فلکیاتی منظر کے بہترین مشاہدے کا دورانیہ فروری کے آخر سے مارچ کے آغاز تک ہوگا جس کے آغاز کے بعد  28 فروری اس کے عروج کی تاریخ ہوگی جبکہ دیکھنے کی سمت مغرب (عطارد، زہرہ، زحل) سے مشرق (مشتری) تک، جبکہ یورینس جنوب مغرب میں نسبتاً اوپر ہوگا

اور اگر موسمی صورتحال بہتر اور مطلع صاف رہتا ہے تو اس فلکیاتی منظر کا مشاہدہ باآسانی ہوسکے گا جامعہ کراچی کی رصد گاہ سے بھی یہ منظر دیکھا جائے گا ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

نعمان اعجاز کے طنز پر فیصل قریشی کے جواب نے مداحوں کے دل جیت لیے

Feb 26, 2026 11:25 PM |
دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

دادی کی میت پر ہنسی کیوں آئی؟ ہیری اسٹائلز نے حیران کن وجہ بتادی

 Feb 26, 2026 07:59 PM |
سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

سنجے لیلا بھنسالی کو دل کا دورہ؟ ٹیم نے صورتحال سے آگاہ کردیا

 Feb 26, 2026 07:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک فوج افغان سرحد پر بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، عطاء اللہ تارڑ

Express News

نائب وزیراعظم سے قطری وزیرخارجہ کا رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال

Express News

لاہور میں دہشت گردی کا خطرہ، تھریٹ الرٹ جاری

Express News

پاکستان کا طالبان رجیم کو بھرپور جواب، 30 افغان اہلکار ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ

Express News

انسانی حقوق کونسل اجلاس؛ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھارت کو دوٹوک جواب

Express News

حکومت کو مزید بیرونی قرضے نہ لینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو