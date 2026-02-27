ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ میں رہے گا یا نہیں؟ فیصلہ آج ہوگا

گرین شرٹس کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے سیمی فائنل کی دوڑ میں برقرار رہنے کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق گروپ 2 کے اہم میچ میں آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں شام ساڑھے بجے مدمقابل آئیں گی۔
انگلینڈ کی نیوزی لینڈ پر فتح پاکستان کی امیدوں کو برقرار رکھے گی تاہم نیوزی لینڈ کی کامیابی سے پاکستان کیلیے اگر مگر کا چکر ختم اور سری لنکا کے خلاف شیڈول آخری گروپ میچ رسمی کارروائی ہوگا۔
انگلینڈ 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرچکا ہے جبکہ نیوزی لینڈ 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر سیمی فائنل کا مضبوط امیدوار ہے۔
نیوزی لینڈ کی انگلینڈ کے ہاتھوں شکست اور پاکستان کی سری لنکا پر فتح بھی پاکستان کو براہ راست سیمی فائنل میں نہیں پہنچا سکے گی۔
اس کے لیے پاکستان کو سری لنکا کے خلاف مخصوص مارجن سے لازمی فتح درکار ہوگی تاکہ اس کا نیٹ رن ریٹ نیوزی لینڈ سے بہتر ہوجائے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستانی کرکٹرز نے آرام کیا تھا اور آج بھرپور پریکٹس سیشن کا انعقاد ہوگا۔