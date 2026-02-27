یو اے ای ایمبیسیڈر کپ رمضان فٹبال ٹورنامنٹ جیریز نے جیت لیا

مہمان خصوصی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے

ذوالفقار بیگ February 27, 2026
14ویں یو اے ای ایمبیسیڈر کپ رمضان فٹبال ٹورنامنٹ کے فائنل میں جیریز نے قطر ایمبیسی کو شکست دے کر ٹاٸٹل اپنے نام کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں یو اے ای سفارتخانے کے زیر اہتمام منعقدہ رنگارنگ ایونٹ میں دس ٹیموں نے حصہ لیا۔ جس میں پاکستان فٹبال فیڈریشن نے تمام ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی۔

ایونٹ کے فاٸنل میں جیریز پاکستان نے خیام خٹک کے تین اور ثاقب انور کے ایک گول کی بدولت قطر ایمبسی کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی۔

افغانستان نے وزارت خارجہ کی ٹیم کو 1-4 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔

اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ تھے جنہوں نے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد سالم البواب الزعابی، پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی کے ہمراہ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔

اختتامی تقریب میں رکن قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بتول سمیت مراکش، لبنان، افغانستان، لیبیا، رومانیہ کے سفیروں، سینئر پاکستانی حکام اور سفارتی عملے کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔

یہ سالانہ ٹورنامنٹ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے نے پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا جس کا مقصد ماہِ رمضان کے دوران کھیلوں کے فروغ، ثقافتی روابط اور کمیونٹی ہم آہنگی کو مضبوط بنانا تھا۔
