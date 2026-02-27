ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: نیوزی لینڈ کے پاس سیمی فائنل میں رسائی کا سنہری موقع

نیوزی لینڈ کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے کا آج سنہری موقع ہے۔
تفصیلات کے مطابق گروپ 2 کے اہم میچ میں آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں شام ساڑھے بجے مدمقابل آئیں گی۔
نیوزی لینڈ کی انگلینڈ پر فتح اسے سیمی فائنل میں پہنچادے گی تاہم شکست کی صورت میں سیمی فائنل میں جانے والی ٹیم کا فیصلہ کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ سے ہوگا۔
اگر پاکستان ٹیم سری لنکا کو مخصوص مارجن سے شکست دینے میں کامیاب ہوئی تو نیوزی لینڈ کی جگہ سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرلے گی۔
تاہم نیوزی لینڈ کے نیٹ رن ریٹ کے حساب سے پاکستان کو بڑے مارجن سے فتح کی ضرورت ہوگی جو حالیہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے۔