ضرورت پڑنے پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کرسکتے ہیں؛ چین

پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر چین نے ثالثی کی کوششیں پر آمادگی اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
چین نے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کم کرانے کے لیے سفارتی سطح پر ثالثی کی کوششیں تیز کرنے کا عندیہ بھی دیا۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نگ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور صورتحال کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ چین دونوں ممالک کا قریبی ہمسایہ ہے اور خطے میں امن و استحکام کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. سفارتی سطح پر کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ترجمان کے بقول چین اپنے دوستوں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے اور امید ہے دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔
ترجمان چینی نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور افغانستان اپنے یہاں موجود چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔