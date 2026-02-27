جنگ کے سائے منڈلانے لگے؟ کون کون سے ممالک کا اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ

صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جوہری مذاکرات میں ایران کے رویے سے خوش نہیں ہیں

ویب ڈیسک February 27, 2026
جنگ مسلط کرنے اور جوہری مذاکرات پر دھونس دھمکی؛ ایران کا امریکا کو دندان شکن جواب

امریکی دھمکیوں اور ایران سے متعلق غیر یقینی صورتحال پر متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے یا وہاں سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ، امریکا اور چین کے بعد ایسے ممالک کی لائن لگ گئی ہے جنھوں نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔

ان ممالک میں جرمنی، اٹلی، پولینڈ، ربیا، بھارت، سویڈن، سنگاپور، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، کینیڈا اور ترکیہ شامل ہیں۔ فرانس سمیت دیگر ممالک نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔

خیال رہے کہ اس نوعیت کی سفری ہدایات عموماً اس وقت جاری کی جاتی ہیں جب کسی ملک میں سیاسی یا عسکری صورتحال غیر یقینی ہو جائے۔

ایسے حالات میں حکومتیں اپنے شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے یا سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔

صدر ٹرمپ نے بھی آج جوہری مذاکرات کے حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کے رویے سے ناخوش ہیں۔

قبل ازیں وہ یہ دھمکی چکے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری مذاکرات کے لیے 10 سے 15 دن ہیں اس کے بعد بڑا فوجی حملہ ہوگا۔

امریکی فوج اپنی پوری طاقت سے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں جس کے باعث جنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے آج بھی کہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا کرنا ہی پڑجاتا ہے۔

 
