بنگلا دیش 5.4 شدت کے زلزلے سے لرز اُٹھا؛ ہر جانب اللہ اکبر کی صدائیں

بنگلا دیش میں 5.4 شدت کے زلزلے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔
بنگلا دیش کے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی اور جھٹکے دوپہر تقریباً 1 بج کر 52 منٹ پر محسوس ہوئے۔
محکمہ موسمیات کی اسسٹنٹ میٹرولوجسٹ فرزانہ سلطانہ نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز ڈھاکا سے تقریباً 188 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ستکھیرہ میں تھا۔
جامعہ ڈھاکا کے شعبہ ارضیات کے سابق چیئرمین نے بتایا کہ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر سے کم تھی جس کی وجہ سے اس کے جھٹکے زیادہ واضح طور پر محسوس کیے گئے۔
پروفیسر ہمایوں اختر کے مطابق تقریباً 10 سے 12 سال قبل بھی ستکھیرہ میں اسی نوعیت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ان میں غازی پر، جیشور، چٹوگرام، شاریاتپور اور کھلنا شامل ہیں۔
تاحال جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے تاہم ایمبولینس اور ریسکیو ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں جاتے دیکھا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلہ کسی ایک فالٹ لائن کی وجہ سے ہی نہیں آتا بلکہ زمین کے اندر مختلف جغرافیائی عوامل بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔