کراچی:
کراچی میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کراچی سینٹرل جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ جیل کے گرد و نواح میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جیل کے اطراف کھڑی تمام گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے۔
حکام کے مطابق افغان۔پاکستان کشیدہ حالات کے تناظر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سینٹرل جیل کے مین گیٹ کو بند کر کے اس کے سامنے کنکریٹ کے بلاکس رکھ دیے گئے ہیں جبکہ آمد و رفت کے لیے عارضی گیٹ کھولا گیا ہے۔
پولیس کا مزید کہنا ہے کہ جیل کے اطراف ترقیاتی کام بھی جاری ہے اور سیکیورٹی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔