فیڈرل بورڈ آف ریونیو  کو 8 ماہ میں 450 ارب روپے کا شارٹ فال

ایف بی آر نے اس عرصے میں تقریباً 8.1 کھرب روپے ٹیکس جمع کیا،جو نظرثانی شدہ ہدف سے 450 ارب روپے کم ہے

شہباز رانا February 27, 2026
اسلام آباد:

وفاقی حکومت کو رواں مالی سال 26-2025 کے پہلے آٹھ ماہ(جولائی تافروری) کے دوران محصولات کی وصولی میں 450 ارب روپے کے بڑے شارٹ فال کا سامناہے، جس سے محصولات کے ہدف میں دوسری بار کمی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو  نے اس عرصے میں تقریباً 8.1 کھرب روپے ٹیکس جمع کیا،جو نظرثانی شدہ ہدف سے 450 ارب روپے کم ہے،جبکہ اصل ہدف کے مقابلے میں یہ کمی 670 ارب روپے بنتی ہے۔

ابتدا میں ایف بی آرکا سالانہ ہدف 14.13کھرب روپے مقررکیاگیاتھا،جسے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد 216 ارب روپے کم کیاگیا۔ اب ایف بی آر نے ہدف میں مزیدنمایاں کمی کی تجویزدی ہے،جس پر آئندہ ہفتے آئی ایم ایف سے بات چیت متوقع ہے۔

حکومت نے محصولات کی کمی  پوریکرنے کیلیے پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اضافہ اور ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کٹوتی کی ہے، تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ بنیادی بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل کیاجاسکے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ اقدامات مالی استحکام کامصنوعی تاثر دے رہے ہیں۔

 ذرائع کاکہناہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ فوری طور پر وسیع کرنے کوممکن قرارنہیں دیا۔کاروباری حلقوں نے وفدسے ملاقات میں ٹیکس چوری کرنیوالے شعبوں کو حاصل لاگتی برتری پر تحفظات کااظہارکیا، تاہم آئی ایم ایف مشن چیف مس ایواپیٹرووانے فوری بنیادوں پر ٹیکس بیس بڑھانے میں مشکلات کی نشاندہی کی۔

 ایف بی آر کی وصولیوں میں 125 ارب روپے سپر ٹیکس کی مد میں شامل ہیں،عدالت کافیصلہ ایف بی آرکے حق میں نہ آتا تووصولیاں 8 کھرب روپے سے بھی کم رہتیں۔ ذرائع کے مطابق سپر ٹیکس فیصلے کاخالص مالی اثر ایف بی آر کی توقعات سے کم ہوگا۔

 اعدادو شمارکے مطابق نظرثانی شدہ 4.1 کھرب روپے کے ہدف کے مقابلے میں انکم ٹیکس وصولی 3.94 کھرب روپے رہی،جو 160 ارب روپے کم ہے، تاہم یہ گزشتہ سال سے 15 فیصد زیادہ ہے۔ سیلزٹیکس کی وصولی 2.8 کھرب روپے رہی جوہدف سے 322 ارب روپے کم ہے۔

فیڈرل ایکسائزڈیوٹی کی مدمیں 531 ارب روپے جمع ہوئے جو ہدف سے 6 ارب روپے زائدہیں،جبکہ کسٹمز ڈیوٹی 850 ارب روپے رہی جو ہدف سے 49 ارب روپے کم ہے۔
