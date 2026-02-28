ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سری لنکا کے اہم کھلاڑی پاکستان کیخلاف میچ سے باہر

سری لنکن بیٹر ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے کم از کم ایک ماہ کے لیے میدان سے دور ہوگئے ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 28, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سپر ایٹ مرحلے کے میچ میں سری لنکا کے اہم کھلاڑی پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہوگئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکن بیٹر کوشال مینڈس انجری کے باعث پاکستان کیخلاف میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔

کوشال مینڈس ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے کم از کم ایک ماہ کے لیے میدان سے دور ہوگئے ہیں۔

مینڈس کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے قبل بھی فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔

ان کی غیر موجودگی میں ممکنہ طور پر کامل مشرا وکٹ کیپنگ کے فرائض سنبھالیں گے۔

کوشال مینڈس رواں ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے 6 میچز میں 39.40 کی اوسط سے 197 رنز بناچکے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل سری لنکا کے اہم ترین اسپنر ہسارانگا بھی انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے۔
