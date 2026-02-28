ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کو سری لنکا کے خلاف میچ سے قبل بڑا دھچکا

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سپر ایٹ مرحلے کے اتہائی اہم میچ سے قبل پاکستان ٹیم کو قبل بڑا دھچکا لگ گیا۔
تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے فاسٹ بولر سلمان مرزا کی سری لنکا کے خلاف میچ میں شرکت مشکوک ہوگئی ہے۔
سلمان مرزا پریکٹس کے دوران گھٹنے میں تکلیف کے باعث سہارا لے کر میدان سے باہر گئے اور پھر دوبارہ ٹریننگ کے لیے واپس نہیں آئے۔
سلمان مرزا کی جگہ نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔
نسیم شاہ نے خواجہ نافع اور عثمان طارق کے ساتھ الگ نیٹ پر طویل پریکٹس کی۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ شام ساڑھے 6 بجے شروع ہوگا۔
واضح رہے کہ پاکستان کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے سری لنکا کو 65 رنز سے ہرانا ہوگا یا مقررہ ہدف 13 اوورز میں حاصل کرنا ہوگا۔