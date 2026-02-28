ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کو سری لنکا کے خلاف میچ سے قبل بڑا دھچکا

نسیم شاہ نے خواجہ نافع اور عثمان طارق کے ساتھ الگ نیٹ پر طویل پریکٹس کی

اسپورٹس ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سپر ایٹ مرحلے کے اتہائی اہم میچ سے قبل پاکستان ٹیم کو قبل بڑا دھچکا لگ گیا۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے فاسٹ بولر سلمان مرزا کی سری لنکا کے خلاف میچ میں شرکت مشکوک ہوگئی ہے۔

سلمان مرزا پریکٹس کے دوران گھٹنے میں تکلیف کے باعث سہارا لے کر میدان سے باہر گئے اور پھر دوبارہ ٹریننگ کے لیے واپس نہیں آئے۔

سلمان مرزا کی جگہ نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔

نسیم شاہ نے خواجہ نافع اور عثمان طارق کے ساتھ الگ نیٹ پر طویل پریکٹس کی۔

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ شام ساڑھے 6 بجے شروع ہوگا۔

واضح رہے کہ پاکستان کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے سری لنکا کو 65 رنز سے ہرانا ہوگا یا مقررہ ہدف 13 اوورز میں حاصل کرنا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |
حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 10:09 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کیلئے کیا کرنا ہوگا؟

Express News

اہم آسٹریلوی کھلاڑی بھارت کیخلاف سیریز سے باہر

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی ٹیم میں شامل اہم کھلاڑی کے والد انتقال کرگئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: نیوزی لینڈ کے پاس سیمی فائنل میں رسائی کا سنہری موقع

Express News

میکسیکو میں خانہ جنگی، فیفا کا ورلڈکپ میچز کی منتقلی سے متعلق بڑا بیان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو