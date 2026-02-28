سونے اور چاندی کی قیمتوں  میں اچانک بڑا اضافہ ریکارڈ

گزشتہ روز سونے کے نرخ مستحکم جب کہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا

اسٹاف رپورٹر February 28, 2026
کراچی:

سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ ہوگیا۔

امریکا اور اسرائیل کی ایران پر مشترکہ حملوں سے خطے میں انتہائی کشیدہ صورتحال نے سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری دلچسپی بڑھادی ہے۔

انویسٹرز نے اپنے اثاثوں کی قدر کو محفوظ بنانے کی غرض سے سنہری دھات میں وسیع البنیاد خریداری سرگرمیاں بڑھادی ہیں جس کے نتیجے میں بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں ہفتے کو فی اونس سونے کی قیمت یکدم 100ڈالر کے اضافے سے 5ہزار 278ڈالر کی سطح پر آگئی ہے۔

عالمی سطح پر اس اضافے کے اثرات مقامی صرافہ مارکیٹوں پر بھی فوری مرتب ہوئے جہاں فی تولہ سونے کی قیمت یکدم 10ہزار روپے کے اضافے سے 5لاکھ 50ہزار 562 روپے کی سطح پر آگئی ہے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 8ہزار 574روپے کے اضافے سے 4لاکھ 72ہزار 018روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

اسی طرح بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 3ڈالر 88 سینٹس کے اضافے سے 93ڈالر 78سینٹس کی سطح پر آنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 388روپے کے اضافے سے 9ہزار 862روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 333روپے کے اضافے سے 8ہزار 455روپے کی سطح پر آگئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کے نرخ مستحکم جب کہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔
