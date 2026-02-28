ایران کے میزائل کو ریاض کی فضاؤں میں بھی تباہ کردیا؛ سعودی عرب

سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے دارالحکومت ریاض اور ملک کے مشرقی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔
سعودی وزارتِ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے ریاض کی جانب میزائل داغے جسے فضائی دفاعی نظام نے بروقت ردعمل دیتے ہوئے فضا میں ہی ناکام بنا دیا۔
بیان میں ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ ایسے حملوں کو کسی بھی جواز کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ ایران کو واضح طور پر آگاہ کردیا گیا تھا کہ سعودیہ اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔
تاہم اس یقین دہانی کے باوجود ایران نے سعودی عرب میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔
سعودی حکام نے اس اقدام کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مملکت اپنی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
سعود حکام کے مطابق سیکیورٹی ادارے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
یاد رہے کہ امریکا اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران میں متعدد مقامات پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جن میں 75 سے زائد افراد جاں بحق ہوچکے ہیں۔
اسرائیل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے لڑکیوں کے پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا جس میں طالبات اور عملے سمیت 50 سے زائد افراد جاں بحق ہوگئے۔
ان حملوں کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب، قطر، بحرین وغیرہ میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔