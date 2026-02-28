سانحہ گل پلازہ تحقیقات، سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر کو طلب کرلیا

جوڈیشل کمیشن کی جانب سے چیف فائر افسر اور ریسکیو 1122 کے ڈی جی کو جرح کیلیے خط، عدم پیشی پر حق ختم ہوجائے گا

ناصر بٹ February 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے محکمہ سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر چیف فائر افسر اور ڈی جی ریسکیو 1122 کو جرح کے لئے خط لکھ دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر اور ڈی جی ریسکیو 1122 کو خط لکھ دیا۔

خط میں جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ اگر بیان پر جرح کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 5 مارچ تک تحریری طور پر آگاہ کریں۔

جوڈیشل کمیشن کے روبرو محکمہ سول ڈیفنس کے افسر کی جانب سے بیان ریکارڈ کرایا گیا تھا جس میں انہوں نے فائر بریگیڈ اور ریسکیو کے کاموں میں تاخیر ہونے کے الزامات عائد کئے۔

مزید پڑھیں

Express News

سانحہ گل پلازہ: جوڈیشل کمیشن کے روبرو بچ نکلنے والے مزید 2 شہریوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیے

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

کراچی کی سڑکوں کی بحالی کیلیے 8ارب، گل پلازہ متاثرین کیلیے 7ارب روپے معاوضہ منظور

جوڈیشل کمیشن نے سول ڈیفنس افسر کے الزامات پر چیف فائر افسر اور ڈی جی ریسکیو 1122 کو خط ارسال کردیا ہے۔

کمیشن نے کہا کہ اگر سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جرح کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 5 مارچ تک تحریری طور پر آگاہ کریں۔

خط میں کہا گیا ہے کہ مقررہ مدت میں جواب نہ دینے کی صورت میں جرح کے حق سے دستبرداری تصور کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور، تھانے پر دہشتگردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی

Express News

آپریشن غضب للحق، خیبرپختونخوا میں ہائی الرٹ، مساجد انتظامیہ کیساتھ رضاکار ٹیمیں بنانے کی ہدایت

Express News

آپریشن غضب للحق، پاک فضائیہ کی لغمان میں اسڑائیک، بٹالین ہیڈکوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل تباہ

Express News

افغان طالبان کی جارحیت، باجوڑ میں سول آبادی پر گولے گرنے سے 2 افراد شہید، 8 زخمی

Express News

نیب کی کراچی میں سب سے بڑی ریکوری، 423.5 ارب مالیت کی زمین واگزار

Express News

روزگار کیلئے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19 فیصد اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو