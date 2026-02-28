سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے محکمہ سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر چیف فائر افسر اور ڈی جی ریسکیو 1122 کو جرح کے لئے خط لکھ دیا۔
خط میں جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ اگر بیان پر جرح کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 5 مارچ تک تحریری طور پر آگاہ کریں۔
جوڈیشل کمیشن کے روبرو محکمہ سول ڈیفنس کے افسر کی جانب سے بیان ریکارڈ کرایا گیا تھا جس میں انہوں نے فائر بریگیڈ اور ریسکیو کے کاموں میں تاخیر ہونے کے الزامات عائد کئے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ مقررہ مدت میں جواب نہ دینے کی صورت میں جرح کے حق سے دستبرداری تصور کیا جائے گا۔