اسلام آباد:
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا اور پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 8 روپے کا بڑا اضافہ کردیا گیا۔
پیٹرولیم ڈویژن سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے اوگرا کی سفارشات کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کردیا ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق یکم مارچ 2026 سے 15 مارچ تک ہوگا۔
حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 16 پیسے کا اضافہ کردیا ہے، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 275 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 280 روپے 86 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
اسی طرح پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے میں اضافہ کردیا گیا ہے، پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے تک پہنچ گئی ہے جبکہ پرانی قیمت 258 روپے 17 پیسے تھی۔