ورلڈکپ میں مایوس کن مہم، سری لنکن ہیڈ کوچ جے سوریا کا بڑا فیصلہ

ان کی رہنمائی میں سری لنکا نے 27 برس بعد بھارت کو ون ڈے سیریز میں مات دی تھی

اسپورٹس ڈیسک March 01, 2026
ٹی 20 ورلڈکپ میں مایوس کن مہم کے بعد سری لنکن ٹیم کے ہیڈ کوچ سنتھ جے سوریا نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔

پاکستان کے خلاف میچ ان کا آخری مقابلہ ثابت ہوا، جے سوریا نے جولائی 2024 میں عبوری بنیاد پر کوچنگ ذمہ داری کا آغاز کیا جہاں ان کی رہنمائی میں سری لنکا نے 27 برس بعد بھارت کو ون ڈے سیریز میں مات دی۔

اس کے علاوہ، اوول میں انگلینڈ کے خلاف ٹیم نے ٹیسٹ فتح بھی حاصل کی، یہ ایک دہائی میں آئی لینڈرز کی انگلش سرزمین پر پہلی ٹیسٹ فتح شمار ہوئی۔

ان نتائج کی بنیاد پر یکم اکتوبر 2024 کو جے سوریا کو 2 سال کا معاہدہ دیا گیا، جس کے بعد ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کلین سویپ کیا۔

رواں ورلڈ کپ میں بھی ٹیم نے لگاتار 3 میچز جیت کر سپر 8 میں جگہ بنائی، جہاں پر ابتدائی دونوں مقابلے ہارنے سے وہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔
