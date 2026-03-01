ٹی 20 ورلڈکپ میں مایوس کن مہم کے بعد سری لنکن ٹیم کے ہیڈ کوچ سنتھ جے سوریا نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔
پاکستان کے خلاف میچ ان کا آخری مقابلہ ثابت ہوا، جے سوریا نے جولائی 2024 میں عبوری بنیاد پر کوچنگ ذمہ داری کا آغاز کیا جہاں ان کی رہنمائی میں سری لنکا نے 27 برس بعد بھارت کو ون ڈے سیریز میں مات دی۔
اس کے علاوہ، اوول میں انگلینڈ کے خلاف ٹیم نے ٹیسٹ فتح بھی حاصل کی، یہ ایک دہائی میں آئی لینڈرز کی انگلش سرزمین پر پہلی ٹیسٹ فتح شمار ہوئی۔
ان نتائج کی بنیاد پر یکم اکتوبر 2024 کو جے سوریا کو 2 سال کا معاہدہ دیا گیا، جس کے بعد ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کلین سویپ کیا۔
رواں ورلڈ کپ میں بھی ٹیم نے لگاتار 3 میچز جیت کر سپر 8 میں جگہ بنائی، جہاں پر ابتدائی دونوں مقابلے ہارنے سے وہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔