کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے

اسٹاف رپورٹر March 01, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن سیکٹر 35 اے میں واقع رہائشی مکان میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی، جہاں تین مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے اور کروڑوں روپے مالیت کے طلائی زیورات و نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاندان نے پولیس کو بتایا کہ تین مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنالیا۔ ڈاکوؤں نے گھر میں موجود تمام افراد کو ایک کمرے میں بند کردیا اور اطمینان سے لوٹ مار کرتے رہے۔

متاثرہ شہری ظفر کے مطابق ملزمان گھر میں رکھا تقریباً 22 تولہ سونا اور ایک کروڑ 85 لاکھ روپے نقدی سمیت مجموعی طور پر تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہوئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے جس میں مسلح ملزمان کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا جاسکتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

اسلام آباد: کوریئر کمپنی کا نمائندہ بن کر گھروں میں وارداتیں کرنے والا گینگ گرفتار

 پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ متاثرہ ظفر نامی شہری کی مدعیت میں تھانہ کورنگی میں درج کرلیا گیا ہے ۔ تفتیش کے دوران واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرلی گئی جس میں ملزمان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے، ان سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔

پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جارہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات، سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر کو طلب کرلیا

Express News

سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، وزیراعظم

Express News

پاک-افغان سرحد کشیدگی، کراچی میں ہائی الرٹ، پبلک سیفٹی ایڈوائزری جاری

Express News

پاکستان نے شہریوں کو ایران کے سفر سے روک دیا، ایمرجنسی نمبرز بھی جاری

Express News

پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلاجواز حملوں کی مذمت کرتا ہے، دفترخارجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو