سیاہ چہروں اور سیاہ کرتوتوں کی داستان

پہلے امریکا نے رواں برس کے طلوع ہوتے ہی وینزویلا کے صدر ( مادورو) اور اُن کی اہلیہ کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کرکے امریکا پہنچا دیا ۔ ساری دُنیا امریکی سامراجیت اور امریکی زیادتی و ظلم پر ششدر رہ گئی تھی۔ دُنیا اور اقوامِ متحدہ مگر خاموش رہنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رُوس ، امریکا اور اسرائیل نے مل کر دُنیا میں من پسند قیامتیں برپا کررکھی ہیں۔ یہ تینوں بے لگام طاقتیں جب چاہتی ہیں ، دُنیا کے کسی بھی ملک پر چڑھ دوڑتی ہیں ۔
یہ طاقتیں اب تک صدر صدام حسین اور کرنل قذافی کو سزائے موت بھی دے چکی ہیں ۔ اور اقوامِ متحدہ ہر بار ٹک ٹک دیدم ، دَم نہ کشیدم کی عملی تصویر بن کر رہ جاتا ہے ۔پچھلے دو برس سے رُوس اپنے ہمسائے ، یوکرین ، پر ناجائز یلغار کیے بیٹھا ہے۔ اِس دوران ہزاروں یوکرینی شہری اور فوجی موت کے گھاٹ اُتارے جا چکے ہیں ۔ رُوس کا بھی کم نقصان نہیں ہُوا ہے ۔ پچھلے دو برس کے دوران صہیونی اسرائیل نے کمزور اور ناتواں ’’غزہ‘‘ کے بیگناہ مسلمانوں کا 80ہزارکی تعداد میں جو بہیمانہ اور وحشیانہ قتلِ عام کیا ہے ، اِس پر بھی طاقتور دُنیا اور اقوامِ متحدہ کی مجرمانہ خاموشی سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ۔
اِسی عرصے میں بھارت نے بھی (مئی 2025 میں) پاکستان پر یلغار کرنے کی جسارت تو کی مگر افواجِ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت، شکست اور ذلّت اُٹھا کر بھاگ اُٹھا ۔ بھارت پچھلے چند برسوں سے BLAاور TTPکی شکلوں میں پاکستان کے خلاف جو خونریز پراکسی جنگ لڑ رہا ہے ،یہ دراصل بھارت ، افغان طالبان اور صہیونی اسرائیل کے باہمی گڑھ جوڑ کی شرمناک داستان ہے ۔اور اِس امر کا ثبوت بھی کہ یہ تینوں عناصر درحقیقت ’’حزب الشیطان‘‘ کی عملی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ احسان ناشناس افغان طالبان رجیم نے ایک ہفتہ قبل پاکستان کے نصف درجن سرحدی علاقوں پر ، بِلا اشتعال ، جس شرمناک جارحیت کا اقدام کیا ہے، یہ بھی ساری دُنیا نے ملاحظہ کر لیا ہے۔
یہ جارحیت بھی’’حزب الشیطان‘‘ کی کارستانی کہی گئی ہے۔ افواجِ پاکستان نے ترنت ، پلٹ کر جس عزم اور طاقت سے بے مہار اور احسان فراموش افغان طالبان کو دندان شکن جواب دیا ہے ، مثالی بھی ہے اور طالبان رجیم کے لیے عبرتناک بھی ۔ بھارت کی پراکسی افغان طالبان، کے خلاف یہ سطور لکھتے وقت بھی بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں ۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بھارتی پراکسی ( افغان مقتدر مُلّا طالبان) نے پاکستان کے خلاف تازہ جارحیت کا ارتکاب کرتے ہُوئے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بھی پروا اور حیا نہیں کی ۔
رمضان شریف ہی کے دوران صہیونی اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کر دیا (گویا طالبانی، بھارتی اور اسرائیلی ذہنیت یکساں ہے ) ُپہلے یہ خبر آئی کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ پھر ’’نیویارک ٹائمز‘‘ نے خبر جاری کی کہ ’’نہیں ، ایران پر یہ حملہ امریکا نے کیا ہے ۔‘‘اور پھر یہ خبریں منصہ شہود پر آئیں کہ اسرائیل اور امریکا ، دونوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے بھی ، حسبِ وعدہ، پلٹ کر، ردِ عمل میں ، اور اپنے حقِ دفاع میں ، اسرائیل پر حملے کیے ہیں ۔ یہ جوابی حملے اب بھی جاری ہیں اور اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچا چکے ہیں ۔ ایران نے مشرقِ وسطیٰ اور خلیجی ممالک کو بھی ہدف بنایا ہے ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اُس نے ایران کے500سے زائد مقامات کو اپنے خونریز حملوںکا نشانہ بنایا ہے ۔
مغربی ایشیا تا جنوبی ایشیا ، اور مشرقِ وسطیٰ و خلیجی ممالک سے لے کر مغرب میں یوکرائن تک پھیلا آگ و خون کا یہ تازہ افسوسناک سلسلہ کیا تیسری جنگِ عظیم کا آغاز کہلانے کا مستحق نہیں ہے ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیسری جنگِ عظیم کسے کہا جائے گا؟ جب ساری دُنیا خس و خاشاک کا سلگتا ڈھیر بن جا ئے گی؟ اب اس المناک خبر کی تصدیق بھی ہوچکی ہے کہ ’’ ایرانی سپریم لیڈر ، جناب آیت اللہ خامنہ ای اب اِس دُنیا میں نہیں رہے ۔‘‘ یہ دردناک خبر ساری دُنیا کا میڈیا بھی نشر کررہا ہے ، مگر ہمیں ہنوذ یقین نہیں آرہا لیکن کیا کریں ، حقیقت تبدیل نہیں ہوسکتی۔ ایرانی حکام نے بھی اپنے سپیریم لیڈر کی شہادت کی تصدیق کردی ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ایت اللہ خامنہ ای کے ساتھ اُن کی فیملی کے کئی قریبی ساتھی اور ایرانی فوج کے افسر بھی شہادت کے مرتنے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ایرانی و عراقی مقدس مقامات سرخ روشنیوں ( شہادت کی نشانی) میں نہا چکے ہیں ۔ایسا عظیم نقصان تو دوسری جنگِ عظیم میں بھی کسی دشمن کا نہیں ہُوا تھا ۔ کیا اسرائیل اور امریکا اور ان کے اتحادی رَل مل کر کامیاب و کامران رہے ہیں؟ ایران پھر بھی سامراج امریکا و صہیونی اسرائیل اور عالمی قوت کے سامنے کامل سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہے ۔ یہ اقدام اس کے قومی سطح پر اولوالعزم ہونے کا نشان ہے ۔واقعہ یہ ہے کہ ایران پر اسرائیل و امریکی حملے نے پوری دنیا بالخصوص عالمِ اسلام کو ایک نئے پریشان کن اور سخت آزمائشی دَور میں داخل کر دیا ہے۔ایران مخالف سارے فریق اور پارٹیاں یکجا ہو چکی ہیں ۔
احسان فراموش افغان طالبان بھی اِس اتحاد کا ایک فعال رکن بن کر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، کئی رُخوں ، سے حملہ آور ہُوا ہے ۔ پاکستان پر طالبان رجیم نے ہلّہ بول کر اپنی ہی کمزوریوں اور بزدلیوں کو عیاں کیا ہے ۔ اب ساری دُنیا میں انتہاپسند افغان طالبان رسوا ہور ہے ہیں ۔ پاکستان کی جری افواجِ کے ہاتھوں 300 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں ۔ وفاقی وزیر اطلاعات بھی اِن جہنمیوں کی عبرتناک اموات کی تصدیق کر چکے ہیں ۔ اگرچہ شیطانوں کا مقابلہ کرتے ہُوئے ہمارے درجن بھر جوانوں نے بھی جامِ شہادت نوش کیے ہیں ۔وطن پر قربان ہونے والے ہمارے اِن جوانوں اور افسروں کو ہمارا محبت و احترام بھرا سلام و سیلوٹ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی سیلوٹ ، جن کی پُر عزم قیادت میں ’’حزب الشیطان‘‘ کو عبرتناک سبق سکھایا گیا ہے ۔ فیلڈ مارشل صاحب کی شاندار فوجی قیادت میں پچھلے برس یہ سبق بھارت کو بھی سکھایا گیا تھا۔ اب طالبان، کو بھی یہ سبق سکھا دیا گیا ہے ۔ اب خود ہی طالبان سیز فائر کا اعلان کر بھی رہے ہیں اور پاکستان سے بھی سیز فائر کی درخواستیں کررہے ہیں ۔ پاکستان نے مگر بجا طور پر اِن احسان فراموشوں کو گھر تک پہنچانے کا عہد کررکھا ہے۔ جارح اور احسان فراموش طالبان اب اپنے جلی و خفی دوستوں اور سرپرستوں کی جانب بھاگتے دوڑتے دکھائی دے رہے ہیں ۔ کوئی مگر اُن کے وعدوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ طالبان کی وعدہ شکنیاں ایک ثابت شدہ کہانی ہے ۔
اِسی دوران ہمارے وزیر دفاعِ خواجہ محمد آصف، کا طالبان عبوری وزیر داخلہ ( سراج الدین حقانی) کے نام ایک ٹوئٹر پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ اِس پیغام میں طالبان اور حقانیوں کی کہہ مکرنیاں ، احسان فراموشیاں اور دغا بازیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ خواجہ صاحب موصوف نے سراج الدین حقانی کو یہ کہا ہے کہ ’’ پاکستان نے تمہاری دو تین نسلوں کو پالا پوسا، تم پر احسانات کیے، ہم سے جب تمہاری لوکیشن بارے پوچھا گیا تھا تو ہم نے لوکیشن نہ بتا کر تمہاری جان بچائی۔ اور اب تم بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان اور پاکستانیوں کے درپے ہو ؟‘‘خواجہ صاحب نے کابل و قندھار پر قابض قبضہ گیر ٹولے ، طالبان، کے سنگی ساتھی، سراج الدین حقانی، کے پاکستان سے پیسے مانگنے کی داستان بھی بیان کر دی ہے۔ یہ کہانی روپے پیسے کے لالچی اور بلیک میلر طالبان کی داستان بھی بیان کرتی ہے ۔ یہ افغان طالبان کے سیاہ چہروں اور سیاہ کرتوتوں کی بھی ناقابلِ فراموش کہانی ہے ۔ شرم مگر طالبان کو نہیں آتی ۔ شائد کبھی آئے گی بھی نہیں ۔ یہ تو بھارت سے متنوع بھیک مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے ۔