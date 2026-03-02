وائٹ بال ٹورنامنٹس، گرین شرٹس بڑی ٹیموں کو ہرانے کا ہنر بھول گئے

سن 2023 سے کھیلے گئے وائٹ بال ٹورنامنٹس میں گرین شرٹس نے بڑی ٹیموں کے خلاف 17 میچز کھیلے

اسپورٹس ڈیسک March 02, 2026
وائٹ بال ٹورنامنٹس میں پاکستان بڑی ٹیموں کو ہرانے کا ہنر ہی بھول گیا۔

سن 2023 سے کھیلے گئے وائٹ بال ٹورنامنٹس میں گرین شرٹس نے بڑی ٹیموں کے خلاف 17 میچز کھیلے اور ان میں سے صرف ایک میں ہی اسے کامیابی حاصل ہوئی۔

اس عرصے میں بڑے ٹورنامنٹس میں پاکستان کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقا، انگلینڈ اور بھارت کے ساتھ میچز ہوئے اور اس نے ہر بار اپنے شائقین کو مایوس ہی کیا۔

بھارتی ٹیم کے خلاف تو ورلڈکپ ٹورنامنٹس میں گرین شرٹس کا ریکارڈ انتہائی مایوس کن ہے۔

رواں ایڈیشن میں بھی گرین شرٹس کو بھارت اور انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی جبکہ اس نے نیدر لینڈز، امریکا، نمیبیا اور سری لنکا کو زیر کیا، نیوزی لینڈ سے میچ بارش کی نذر ہوگیا تھا۔
