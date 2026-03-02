ایران پر حملے؛ اپنے بہترین دوست اور عظیم لیڈر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں؛ نیتن یاہو

ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکنا دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے، اسرائیلی وزیراعظم

ویب ڈیسک March 02, 2026
نیتن یاہو صرف ایک سال میں امریکا کے ساتویں دورے کے لیے روانہ

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل ہونے سے روکنا دنیا کے امن کے لیے ضروری تھا۔

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار اور انھیں لے جانے والے میزائل سسٹمز حاصل ہوگئے تو وہ پوری انسانیت کے لیے سنگین خطرہ بن جائے گا۔

وزیراعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل اسی خطرے کو روکنے کے لیے ایران کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے میدان میں آئے ہیں لیکن اس عمل کے ذریعے ہم بہت سے دوسرے ممالک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔

یہ خبر پڑھیں: آیت اللہ خامنہ ای کی اہلیہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید

جہاں ایران کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم نو اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ بیٹ شیمش اسرائیل کے دو بڑے شہروں تل ابیب اور یروشلم کے درمیان واقع ہے۔

نیتن یاہو نے اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس مہم میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنے بہترین دوست اور دنیا کے عظیم رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کو محفوظ بنانے کی اس عظیم کوشش میں ہمارے ساتھ ہیں۔

یہ پڑھیں؛ آیت اللہ خامنہ ای کی جاسوسی کیسے کی گئی؟ شہادتِ رہبر اعلیٰ کی لمحہ بہ لمحہ کہانی

یاد رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای، اہل خانہ، وزیردفاع، آرمی چیف اور اہم دفاعی کمانڈرز شہید ہوگئے۔

 
