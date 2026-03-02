کراچی، اسٹیل مل سے اسکریپ چوری میں ملوث 4 ملزمان گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں بن قاسم پولیس نے اسٹیل مل سے اسکریپ کی چوری میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا جس میں خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرنے والا ملزم بھی شامل ہے۔
ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر کے مطابق بن قاسم پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل سے لوہا اور اسکریپ کی چوری میں ملوث 4 ملزمان جہانگیر ، عبدالرحیم ، عقیل احمد اور عادل عرف عدیل کو گرفتار کر کے 35 کلو سے زائد کاپر وائر برآمد کرلیا۔
ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کا گروہ علاقے میں اسکریپ چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے جبکہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم عقیل احمد نے خود کو پاکستان رینجرز کا اہلکار ظاہر کیا تھا جسے ادارے نے ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔
گرفتار ملزمان چوری شدہ اسکریپ مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے جس کی مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔
جبکہ بن قاسم پولیس گرفتار ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔