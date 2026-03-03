کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں میں 6 زخمیوں سمیت 11 ڈاکو گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر March 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مقابلوں کے دوران 6 زخمیوں سمیت مجموعی طور پر 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق تمام کارروائیاں مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں اور گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی پولیس کے تھانہ سکھن کی حدود بھینس کالونی فاطمہ سوسائٹی کے قریب مبینہ مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

زخمی ملزم کی شناخت وسیم کے نام سے ہوئی جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔

زمان ٹاؤن پولیس نے کورنگی کریک روڈ پر مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں ایک زخمی محمد اقبال کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرا ملزم معین کو تھانے لے جایا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔

شارع نور جہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دو زخمیوں سمیت تین ملزمان کو گرفتار کیا۔

زخمی ملزمان عرفان علی اور ندیم احمد کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ تیسرے ملزم امجد علی کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، موبائل فون، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

سرجانی ٹاؤن پولیس نے بروہی گوٹھ میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں زخمی عبداللہ شاہ کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرا ملزم عمیر پولیس کی تحویل میں ہے۔

اس کارروائی میں بھی اسلحہ اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

گلبرگ پولیس نے فیڈرل بی ایریا بلاک 11 میں کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں زخمی اویس کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دیگر دو ملزمان محمد آصف اور ارشد کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

 Mar 02, 2026 08:27 PM |
ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

 Mar 02, 2026 05:36 PM |
ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

 Mar 02, 2026 05:14 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، اسٹیل مل سے اسکریپ چوری میں ملوث 4 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، لیاقت آباد سی ایریا میں پولیس مقابلے میں دو اسٹریٹ کرمنلز زخمی حالت میں گرفتار

Express News

افطاری کے بہانے بلا کر دوست کو قتل کرنے والا شخص ساتھی سمیت گرفتار

Express News

کراچی؛ تاجر سے 90 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا مرکزی ملزم گرفتار

Express News

لاہور؛ 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا سفاک ملزم گرفتار

Express News

کراچی؛ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث لاڈہ گروپ کے 3ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو