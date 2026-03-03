ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سیمی فائنل میچز کیلیے آفیشلز کا اعلان

March 03, 2026
آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے دونوں سیمی فائنل میچز کے لیے آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

بدھ کو کولکتہ میں کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقا اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔

اس میچ میں رچرڈ ایلنگ ورتھ اور الیکس وارف آن فیلڈ امپائرز کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔

ایلنگ ورتھ دو سال قبل اسی مرحلے پر جنوبی افریقا کی یادگار فتح میں بھی امپائرنگ کر چکے ہیں، جب پروٹیز نے افغانستان کو صرف 56 رنز پر آؤٹ کر کے نو وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔

اس بار وارف نے گروپ مرحلے میں نیوزی لینڈ کی افغانستان کے خلاف جیت کی نگرانی کی تھی۔

کولکتہ میں اس اہم مقابلے کے لیے نتن مینن کو تھرڈ امپائر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ راڈ ٹکر فورتھ امپائر ہوں گے۔ میچ ریفری کی ذمہ داری جواگل سری ناتھ کو سونپی گئی ہے۔

دوسرا سیمی فائنل ممبئی میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس میچ میں کرس گیفنی اور علاؤالدین پلیکَر آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔

گیفنی 2024 میں اسی مرحلے پر بھارت اور انگلینڈ کے میچ میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں، جس میں بھارت نے 68 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔

ممبئی میں ایڈرین ہولڈ اسٹاک تھرڈ امپائر، پال رائفل فورتھ امپائر جبکہ اینڈی پائی کرافٹ میچ ریفری ہوں گے۔
