امریکا کا پاسدارانِ انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور دفاعی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ

امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیوں میں اب تک چھ امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں

March 03, 2026
واشنگٹن / تہران: امریکا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے ایران میں پاسدارانِ انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور فضائی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے چوتھے روز بھی جاری ہیں۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے مطابق کارروائیوں کے دوران ایرانی فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ان دعوؤں کے حق میں فوری طور پر کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔

امریکی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق قریبی خطرات کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رکھے گی۔

اس سے قبل سینٹکام نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی افواج نے ایران میں 1,250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا اور 11 ایرانی جہاز تباہ کیے۔

ادھر امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیوں میں اب تک چھ امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے تمام ہلاکتیں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر کویت میں ہونے والے حملوں کے دوران ہوئیں۔

ایران کی جانب سے خطے کے مختلف مقامات پر جوابی حملے جاری ہیں، جس کے باعث مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
