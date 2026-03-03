عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، وفاقی وزیر

موجودہ مرحلے پر بصارت اطمینان بخش ہے، مزید علاج اور نگہداشت کا عمل پہلے سے طے شدہ میڈیکل پلان کے مطابق جاری رہے گا

وقاص احمد March 03, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری بانی پی ٹی آئی کی آنکھ سے متعلق نئی پیشرفت سے آگاہ کیا ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں طارق فضل چوہدری نے بتایا کہ عمران  خان کا آج 3 مارچ 2026 کو اڈیالہ میں ماہرینِ امراضِ چشم پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے تفصیلی طبی معائنہ کیا۔

انہوں نے بتایا کہ میڈیکل بورڈ میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی (سربراہ ویٹریو ریٹینل ڈیپارٹمنٹ، الشفاء ٹرسٹ آئی ہسپتال راولپنڈی) اور پروفیسر ڈاکٹر ایم عارف خان (سربراہ شعبہ امراضِ چشم، پمز اسلام آباد) شامل تھے۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ یہ معائنہ اینٹی وی ای جی ایف کی انٹرا وٹریل انجیکشن کی دوسری خوراک کے بعد فالو اپ کے طور پر کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھ کا معائنہ

Express News

ان کا خیال ہے ہم عمران خان کو بھول جائیں گے مگر پورا ملک ان کا انتظار کررہا ہے، علیمہ خان

وفاقی وزیر نے بتایا کہ معائنے کے دوران بصری معیار (Visual Acuity)، فنڈوسکوپی، سلٹ لیمپ ایگزامینیشن اور آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی سمیت تمام ضروری طبی جائزے مکمل کیے گئے۔

میڈیکل بورڈ کے مطابق بینائی میں نمایاں بہتری آئی اور موجودہ مرحلے پر بصارت اطمینان بخش ہے۔

وفاقی وزیر کے مطابق مزید علاج اور نگہداشت کا عمل پہلے سے طے شدہ میڈیکل پلان کے مطابق جاری رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

 Mar 03, 2026 09:38 PM |
بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

 Mar 03, 2026 08:34 PM |
آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

 Mar 03, 2026 01:23 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو