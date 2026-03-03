وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری بانی پی ٹی آئی کی آنکھ سے متعلق نئی پیشرفت سے آگاہ کیا ہے۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں طارق فضل چوہدری نے بتایا کہ عمران خان کا آج 3 مارچ 2026 کو اڈیالہ میں ماہرینِ امراضِ چشم پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے تفصیلی طبی معائنہ کیا۔
انہوں نے بتایا کہ میڈیکل بورڈ میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی (سربراہ ویٹریو ریٹینل ڈیپارٹمنٹ، الشفاء ٹرسٹ آئی ہسپتال راولپنڈی) اور پروفیسر ڈاکٹر ایم عارف خان (سربراہ شعبہ امراضِ چشم، پمز اسلام آباد) شامل تھے۔
طارق فضل چوہدری نے کہا کہ یہ معائنہ اینٹی وی ای جی ایف کی انٹرا وٹریل انجیکشن کی دوسری خوراک کے بعد فالو اپ کے طور پر کیا گیا۔
وفاقی وزیر نے بتایا کہ معائنے کے دوران بصری معیار (Visual Acuity)، فنڈوسکوپی، سلٹ لیمپ ایگزامینیشن اور آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی سمیت تمام ضروری طبی جائزے مکمل کیے گئے۔
میڈیکل بورڈ کے مطابق بینائی میں نمایاں بہتری آئی اور موجودہ مرحلے پر بصارت اطمینان بخش ہے۔
وفاقی وزیر کے مطابق مزید علاج اور نگہداشت کا عمل پہلے سے طے شدہ میڈیکل پلان کے مطابق جاری رہے گا۔