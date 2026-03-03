فیصلہ کن جہادی اور حربی برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا؛ ایران

ملک کا دفاعی ڈھانچہ صرف کسی ایک شخصیت پر منحصر نہیں، ایرانی وزارت دفاع

ویب ڈیسک March 03, 2026
ایران کو جہادی اور حربی صلاحیت حاصل ہے

ایران نے کہا ہے کہ وہ اب بھی پُرعزم ہیں اور فیصلہ کن برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جس کا اندازہ چند روز میں دشمن کو بھی ہوجائے گا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارتِ دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی جہادی عزم، حربی صلاحیت اور اسلحہ جاتی طاقت اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ مخالف فریق کو آئندہ چند دنوں میں تعطل اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

وزارت دفاع کے ترجمان سردار طلائی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی عسکری صلاحیت اور دفاعی حکمت عملی اسے فیصلہ کن برتری فراہم کر رہی ہے۔ جس کے باعث آنے والے چند دنوں میں دشمن کو جنگ روکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جارحانہ دفاعی حکمت عملی قومی اور اسلامی شناخت، تہذیبی پس منظر اور عوامی اتحاد پر مبنی ہے اور یہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔

ترجمان ایرانی وزارت دفاع نے کہا کہ ملک کا دفاعی ڈھانچہ صرف کسی ایک شخصیت پر منحصر نہیں بلکہ ایک منظم اور ادارہ جاتی نظام کے تحت کام کرتا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ ایران کا سیاسی و عسکری نظام آئینی اداروں، مسلح افواج، پاسدارانِ انقلاب اور منتخب و غیر منتخب مراکزِ اقتدار کے باہمی توازن پر قائم ہے جس کی وجہ سے قیادت کے مارے جانے یا تبدیلی کے باوجود نظام کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔

ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان نے واضح کیا کہ وہ اپنی دفاعی حکمت عملی جاری رکھیں گے اور ملک کے سیاسی و عسکری نظام کے تسلسل میں کوئی خلل نہیں آنے دیا جائے گا۔

 
