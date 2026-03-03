آئی ایم ایف تکنیکی معاونت مشن کی پیشکش پھر مسترد

142نکاتی ایکشن پلان پر عملدرآمد کیلیے صلاحیت موجود ہے، وزارتِ خزانہ

شہباز رانا March 03, 2026
فائل فوٹو
اسلام آباد:

پاکستان نے ایک بار پھرآئی ایم ایف کی جانب سے گورننس اور انسدادِ بدعنوانی فریم ورک میں موجود خامیاں دور کرنے کیلیے تکنیکی معاونت مشن بھیجنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔

ذرائع کے مطابق 7 ارب ڈالرکے بیل آؤٹ پیکج کے جائزہ اجلاس کے دوران آئی ایم ایف نے یہ پیشکش دہرائی، تاہم وزارتِ خزانہ نے مؤقف اختیارکیاکہ حکومت کے پاس 142 نکاتی ایکشن پلان پر عملدرآمدکیلیے اندرونی صلاحیت موجودہے۔

ذرائع کاکہناہے کہ اس سے قبل بھی آئی ایم ایف پاکستان میں گورننس مضبوط بنانے اور بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے چیلنج سے نمٹنے کیلیے تکنیکی معاونت کی خواہش ظاہرکرچکاہے،حکومت پہلے ہی برطانیہ کے فارن،کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس سے اس ایکشن پلان پر عملدرآمد میں معاونت حاصل کررہی ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کیلیے 59 ترجیحی اور 83 تکمیلی اقدامات پر مشتمل اصلاحاتی منصوبہ جاری کیا تھا، جن پر آئندہ تین برس میں عملدرآمدکیاجانا ہے۔

اس سے قبل حکومت نے کرپشن ڈائیگناسٹک رپورٹ تقریباً دو ماہ کی تاخیر سے اس وقت جاری کی جب آئی ایم ایف نے 1.2 ارب ڈالرکی قسط کی منظوری کیلیے اسے پیشگی شرط قرار دیا۔

ادھرگلوبل تھنک ٹینک نیٹ ورک کی حالیہ رپورٹ میں آئی ایم ایف کی تشخیصی رپورٹ کو تجزیاتی طور پر مضبوط اور غیر معمولی حد تک واضح قرار دیاگیا،جس میں اہم امورکو نظراندازکیاگیا۔

Express News

سیکیورٹی خدشات، آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان ختم

رپورٹ کے مطابق عملدرآمد کے طریقہ کارکمزور ہیں،حساس اصلاحات کومؤخریاکمزورکردیاگیا،صوبائی سطح کی گورننس کاناکافی جائزہ لیاگیااور ادارہ جاتی خودمختاری کومؤثر انداز میں یقینی نہیں بنایاگیا۔

ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت سے گورننس ایکشن پلان پر عملدرآمدکی سہ ماہی رپورٹس جاری کرنے کابھی مطالبہ کیاہے۔

آئی ایم ایف نے یہ بھی دریافت کیاکہ آیاتینوں عملدرآمدکمیٹیوں میں سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہیں یانہیں،حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ سول سوسائٹی کوشامل کیاجائیگا۔

آئی ایم ایف نے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کامزید جائزہ لینے کیلیے بھی ورچوئل اجلاس منعقدکیاہے۔

پاکستان نے  وعدہ کیاکہ وہ منی لانڈرنگ مقدمات کی تفتیش اور پراسیکیوشن مؤثر بنائے گا،مشتبہ ٹرانزیکشن رپورٹس کے معیار اور تعدادمیں اضافہ کریگا،مالیاتی تحقیقات کیلیے اداروں کی صلاحیت بڑھائے گااور اثاثہ جات کی ریکوری میں تعاون بہتر بنائیگا۔
