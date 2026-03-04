کراچی کاٹن ایکسچینج کی عمارت سیل کا تنازع، عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا

صوبائی قانون موجود ہے، ایف آئی اے کو اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟عدالت کا استفسار

کورٹ رپورٹر March 04, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کاٹن ایکسچینج کی عمارت سیل کیے جانے کے تنازع پر مختلف درخواستوں کی سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا۔

سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے نے مقدمے کو انکوائری میں تبدیل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔

درخواست گزار کے وکیل انور منصور خان ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے کو اس معاملے میں اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دائرہ اختیار ہی نہیں تو انکوائری بھی کس طرح کی جاسکتی ہے۔ اس موقع پر جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ ایف آئی اے کا آپشن تسلیم نہیں کرتے تو مقدمہ برقرار رہے گا۔

ٹریڈرز کے وکیل نے استدعا کی کہ دائرہ اختیار کا فیصلہ ہونے تک کاٹن ایکسچینج کو ڈی سیل کیا جائے۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کو اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ تحقیقاتی ادارہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ صوبائی قانون کی موجودگی میں ایف آئی اے کا دائرہ اختیار ہے؟ آپ کا کام کسی جرم ہونے کی صورت میں ہے، انتظامی یا ملکیتی تنازع آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔

متروکہ املاک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کاٹن ایکسچینج کی عمارت متروکہ وقف املاک نے سیل کی ہے اور ایف آئی اے نے صرف معاونت فراہم کی ہے۔ کے ایم سی کے وکیل بیرسٹر حیدر وحید نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر کاٹن ایکسچینج کی عمارت متروکہ املاک ہے تب بھی یہ صوبائی معاملہ ہے اور سندھ میں متروکہ املاک کا صوبائی قانون موجود ہے۔

سماعت کے دوران جسٹس ذوالفقار علی سانگی نے استفسار کیا کہ 1963 سے آج تک کیا شواہد جمع کیے گئے ہیں؟ انہوں نے ریمارکس دیے کہ 1936 میں جگہ خریدی گئی اور 2025 میں نوٹس جاری کرکے عمارت سیل کردی گئی، جبکہ ٹریڈرز کو سماعت کا موقع تک نہیں دیا گیا۔

جسٹس عدنان الکریم میمن نے مزید کہا کہ جب سندھ کا قانون موجود ہے تو وفاقی ادارے نے کیسے نوٹس جاری کیا؟  بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |
ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

 Mar 03, 2026 09:38 PM |
بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

 Mar 03, 2026 08:34 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب یونیورسٹی میں طلبا تنظیم کا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے

Express News

ملک بھر کے صارفین کیلیے بجلی مہنگی، عوام پر 8 ارب 67 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا

Express News

پی ٹی آئی نے خطے کی صورتحال پر بلائے گئے اجلاس میں شرکت عمران سے ملاقات سے مشروط کردی

Express News

عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، وفاقی وزیر

Express News

غیر حاضری پر کراچی پولیس کے 17 پولیس افسران اور اہلکار کو سزا

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ، اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی کے خلاف درخواست خارج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو