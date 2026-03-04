سرفراز احمد کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ

جیسن گلیسپی کے استعفیٰ دینے کے بعد سے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کوچ کا عہدہ خالی تھا

اسپورٹس ڈیسک March 04, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی جتوانے والے سابق کپتان سرفراز احمد کو قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

میڈیا ذرائع کے مطابق پی سی بی کی جانب سے سرفراز احمد کی تقرری کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا، ممکنہ طور پر وہ پاکستان کی بنگلادیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمے داریوں کا آغاز کریں گے۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا کے جیسن گلیسپی کے استعفیٰ دینے کے بعد سے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کوچ کا عہدہ خالی تھا، اظہر محمود کو جنوبی افریقا کے خلاف سیریز میں عبوری ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا۔

پاکستان ٹیم مئی میں بنگلادیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی، یہ ٹیسٹ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2027 کا حصہ ہے۔

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی اور دوسرا ٹیسٹ میچ 16 مئی سے شروع ہو گا۔

اس سے قبل سرفراز احمد کو  پاکستان انڈر 19 ٹیم کا مینٹور مقرر کیا گیا تھا جن کی سربراہی میں ٹیم نے ایشیا کپ جیتا تھا جبکہ حال ہی میں ہونے والے انڈر 19 ورلڈکپ کے لیے بھی سرفراز احمد نے مینٹور کی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔
