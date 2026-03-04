پاکستان کا سیاحتی تجارتی نمائش آئی ٹی بی برلن 2026 میں متحدہ قومی موجودگی کا مظاہرہ

پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی سیاحتی تجارتی نمائش آئی ٹی بی برلن 2026 میں مضبوط اور متحدہ قومی موجودگی کا مظاہرہ کیا ہے جو 3 مارچ 2026 کو برلن، جرمنی میں شروع ہوئی۔
پاکستان کی شرکت پاکستان ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن (پی ٹی ڈی سی) نے وزارتِ بین الصوبائی رابطہ (آئی پی سی) کے تحت، صوبائی محکمہ جاتِ سیاحت پنجاب، سندھ اور گلگت بلتستان، اور نجی شعبے کے 16 ممتاز ٹور آپریٹرز اور مہمان نوازی کی کمپنیوں کے اشتراک سے منظم کی ہے۔
پاکستان پویلین کا باضابطہ افتتاح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جرمنی میں ہیڈ آف چانسری جناب سرور حسین نے کیا، جو یورپی منڈی میں پاکستان کی سیاحت کے فروغ اور سیاحتی سفارت کاری کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتِ پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
پاکستان پویلین میں ملک کی متنوع سیاحتی کششوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جن میں پہاڑی اور ایڈونچر سیاحت، ثقافتی و تاریخی سیاحت، مذہبی سیاحت، ایکو ٹورازم اور سیاحتی انفراسٹرکچر میں ابھرتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع شامل ہیں۔
پاکستان کی یہ متحدہ شرکت وفاقی و صوبائی ہم آہنگی اور سرکاری و نجی شراکت داری کی ایک مضبوط مثال پیش کرتی ہے۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر ثقلین سیداہ نے کہا کہ پاکستان قدرتی حسن، قدیم تہذیبوں اور رنگا رنگ ثقافت کا ایک شاندار امتزاج پیش کرتا ہے۔
آئی ٹی بی برلن 2026 میں ہماری شرکت سیاحتی شراکت داریوں کو فروغ دینے اور پاکستان، جرمنی نیز وسیع تر یورپی خطے کے درمیان عوامی روابط کو مضبوط بنانے کے ہمارے عزم کی غماز ہے۔
منیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی ڈی سی، آفتاب الرحمان رانا نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئی ٹی بی برلن 2026 میں ہماری موجودگی عالمی سطح پر پاکستان کی سافٹ امیج کو ایک سیاح دوست ملک کے طور پر اجاگر کرنے کی مربوط قومی کوشش کی نمائندگی کرتی ہے۔
صوبائی محکمہ جاتِ سیاحت اور نجی شعبے کے اشتراک سے ہم پاکستان کو بین الاقوامی سیاحوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ، خوش آمدید کہنے والا اور بلند امکانات کا حامل سیاحتی مقام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
نمائش کے دوران پاکستانی وفد بی ٹو بی ملاقاتوں، نیٹ ورکنگ سیشنز اور اسٹریٹجک روابط میں بھرپور انداز میں مصروف ہے، تاکہ بین الاقوامی ٹور آپریٹرز، سرمایہ کاروں، میڈیا نمائندگان اور سفری تنظیموں کے ساتھ روابط بڑھا کر آنے والی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جا سکیں۔
آئی ٹی بی برلن میں پاکستان کی مسلسل شرکت عالمی سطح پر سیاحتی روابط کے فروغ، غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول اور پاکستان کو عالمی سیاحتی نقشے پر ایک لازمی سیاحتی منزل کے طور پر متعارف کرانے کے اس کے اسٹریٹجک عزم کی عکاس ہے۔