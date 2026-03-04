ایران امریکا جنگ؛ اوگرا نے ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں سے اسٹاک کی تفصیلات طلب کرلی

اوگرا کی مقررہ قیمت سے زائد پر ایل پی جی کی فروخت یا ذخیرہ اندوزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی

طالب فریدی March 04, 2026
لاہور:

ایران امریکا جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے تمام ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں سے روزانہ کی بنیاد پر ایل پی جی کے اسٹاک کی تفصیلات مانگ لی۔

اوگرا کی مقررہ قیمت سے زائد پر ایل پی جی کی فروخت یا ذخیرہ اندوزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق ایران امریکا جنگ کے باعث ملک میں ایل پی جی کی سپلائی چین کو برقرار رکھنے اور عوام کو ایل پی جی مافیا کی لوٹ کھسوٹ سے بچانے کے لیے اوگرا نے تمام ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر موجودہ ہنگامی صورتحال کے پیشِ نظر آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ روزانہ صبح 9 بجے تک اپنے اسٹوریج اور فلنگ پلانٹ میں موجود ایل پی جی کے اسٹاک میٹرک ٹن میں کی اطلاع دیں۔

اطلاع میں ٹرانزٹ/گاڑیوں میں موجود (On Wheels) ایل پی جی بھی شامل ہو اور یہ معلومات فارمیٹ کے مطابق ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں جبکہ ایل پی جی پلانٹ کا نام اسٹوریج و فلنگ پلانٹ میں موجود ایل پی جی میٹرک ٹن گاڑیوں/ٹرانزٹ میں موجود ایل پی جی میٹرک ٹن کی صورت میں فراہم کی جائیں۔

مزید ہدایت کی جاتی ہے کہ اوگرا کی مقرر کردہ قیمت پر آگے فراہمی کے لیے اسٹوریج اور فلنگ پلانٹ میں ایل پی جی کی مناسب مقدار یقینی بنائی جائے۔

اگر یہ پایا گیا کہ کوئی ایل پی جی پلانٹ غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے ایل پی جی کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے (بشمول EVTL اور SSGCL ٹرمینلز)، تو فیلڈ ٹیموں کی رپورٹ یا شکایت کی بنیاد پر متعلقہ قواعد و ضوابط کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔

اوگرا کے عبد الرحیم ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایل پی جی نے تحریر طور پر تمام ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو آگاہ کر دیا ہے۔
