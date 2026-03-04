سونا سستا، چاندی مہنگی، نئی فی تولہ قیمت کتنی ہوگئی؟

گزشتہ روز بھی سونے کی قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر March 04, 2026
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی جب کہ چاندی کے نرخوں میں اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج فی اونس سونے کی قیمت میں 100 ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 5 ہزار 172 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 10ہزار روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں سونے کی نئی فی تولہ قیمت 5لاکھ 39ہزار 962روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح ملک میں فی 10 گرام سونے کی قیمت 8 ہزار 573روپے گھٹ کر 4لاکھ 62ہزار 930روپے ہو گئی۔

دریں اثنا مقامی سطح پر فی تولہ چاندی کی قیمت 100 روپے کے اضافے سے 9ہزار 004 روپے کی سطح پر آگئی  جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 86روپے کے اضافے سے 7ہزار 719روپے کی سطح پر آگئی۔
